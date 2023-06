Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken krijgt slag van agent tijdens betoging in Brussel, Kamerlid krijgt kniestoot

Tijdens de betoging van de zorgsector in Brussel heeft Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een slag gekregen van een politieagent. De beelden daarvan deelde zijn partij op Twitter. In het tumult kreeg Kamerlid Ellen Samyn ook nog een kniestoot, aldus de partijwoordvoerder.

Duizenden mensen stapten dinsdagvoormiddag mee door Brussel in de nationale betoging van de non-profitsector. Ze eisen meer middelen voor de non-profitsector, die kampt met structurele personeelstekorten en lange wachtlijsten voor patiënten. Een delegatie van Vlaams Belang stelde zich langs het parcours van de betoging op. “Een kleine delegatie stond daar met een spandoek om de betogers een hart onder de riem te steken”, zegt partijwoordvoerder Alexander Van Hoecke.

Daar kwam het tijdens de betoging tot een opstootje met agenten. Toen het tot wat duwen en trekken kwam na een verhitte discussie, kreeg hij een slag in het gezicht van een agent. Daarna ontstond nog meer tumult, waarin Kamerlid Ellen Samyn ook nog een kniestoot kreeg van een agent.

Vlaams Belang deelde de beelden ervan op Twitter. “Sinds wanneer is een betoging steunen voor de zorg een probleem in België? Is dit wat Brussels PS-burgemeester Close verstaat onder democratie?” Met dat laatste wordt bedoeld dat de partij vermoedt dat de politie orders had gekregen van de Brusselse burgemeester om Vlaams Belang niet toe te laten, zegt Van Hoecke. “Twee weken geleden wou hij onze actie nog verbieden, nu is het blijkbaar een probleem dat we de zorg wilden steunen.”

Op het kabinet van burgemeester Close verwijst men voor een reactie naar de politie, maar die is voorlopig niet bereikbaar.