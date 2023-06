Hasselt

Het regent klachten over het groenonderhoud in Hasselt. Zo is de buurt niet te spreken over het parkje Wijngaertsveld in Tuilt. “Al onze telefoons hebben alleen opgeleverd dat er wat schapen grazen.” Schepen Laurence Libert (Open Vld) heeft de nieuwe onderhoudsfirma een ultimatum opgelegd: “Eind juni moet alles bijgewerkt zijn.”