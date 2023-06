Het woonproject in Domein ‘t Park veroorzaakt frustraties bij de buurt. — © if

Landen

De opgerichte wijkraad Buurt van ’t Park (BvtP) wil dat de stad de plannen voor het woonproject op Domein ’t Park in Landen herbekijkt. Volgens de zeventigtal gezinnen, verenigd in deze wijkraad, zullen de honderd geplande wooneenheden de draagkracht van de buurt overschrijden en de leefbaarheid in gevaar brengen.