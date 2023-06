Hoe fris zijn Rode Duivels nog na slopend seizoen? Hans Vanaken speelde meeste minuten, Aster Vranckx minste

Hans Vanaken deed in alle wedstrijden van Club Brugge mee — © BELGA

Van de 25-koppige Rode Duivels-selectie is Hans Vanaken het best gerodeerd. Of, zoals u wil, het meest vermoeid. De Club Brugge-aanvoerder speelde dit seizoen alle matchen van zijn club en werd maar enkele keren voortijdig ontvangen.