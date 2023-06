Blessure trekt streep door WK marathon voor Koen Naert

Marathonloper Koen Naert moet het WK in Boedapest, gepland in augustus, aan zich voorbij laten gaan door een blijvende blessure aan de hiel en achillespees. In april leverde de marathon in Rotterdam hem nog een personal best op (2u06:56), alsook een ticket naar de Olympische Spelen.

Na vier EK-deelnames, met winst in 2018, en twee Olympische Spelen, wilde Koen Naert dit jaar eindelijk eens aan een WK atletiek deelnemen. Boedapest paste in zijn aanloop naar de Spelen van Parijs volgend jaar, tot een hielblessure roet in het eten strooide. In april plaatste Naert zich in Rotterdam met een persoonlijk record van 2u06:56 voor zowel het WK als de Spelen op de marathon, maar die WK-deelname komt er dus niet. “Ik heb er al langer last van, maar de blessure heeft nu echt effect op mijn trainingsschema dus ik moet het helaas wat rustiger aan doen”, vertelt Naert.

In de plaats van het WK plant Naert wel een najaarsmarathon, maar welke dat wordt, is nog niet duidelijk.

Behalve Naert zijn nog elf andere Belgen geplaatst voor het WK atletiek, onder wie Bashir Abdi, die eerder al zijn forfait aankondigde. De tien anderen zijn Nafi Thiam (hoogspringen en zevenkamp), Noor Vidts (zevenkamp), Cynthia Bolingo (400m), Hanne Verbruggen (marathon), Hanne Claes (400m horden), Julien Watrin (400m horden), Eliott Crestan (800m), Ben Broeders (polsstokspringen), Michael Somers (marathon) en Timothy Herman (speerwerpen). Ook de Belgian Cheetahs en Belgian Tornados zijn al geplaatst. De Belgische Mixed Relay is nog niet gekwalificeerd.