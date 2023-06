Karen Damen: “Ja, ik gebruik botox en fillers. Waarom zou ik dat verzwijgen?”

Karen Damen (48) trekt dit najaar door het land met haar onewomanshow ‘De eerste keer’. Een voorstelling waarin ze alle eerste keren die haar zijn bijgebleven met het publiek deelt. “Er zijn weinig dingen die de mensen niet mogen weten over mij”, zegt ze daarover in weekblad Primo.

In het gesprek is Karen Damen openhartig over haar leeftijd en haar uiterlijk. “Als je gelukkig bent, zie je er beter uit zeker? En omdat ik genoeg slaap. Dat helpt ook. Ik heb nood aan veel slaap. Als ik te weinig slaap, kan ik er echt belabberd uitzien. Ik steek ook niet onder stoelen of banken dat ik al eens een beroep doe op botox en fillers. Waarom zou ik dat verzwijgen?”

Als je op tv komt, krijg je altijd commentaar, zo zegt Damen. “Zeker als vrouw. Als je een esthetische ingreep hebt ondergaan, zeggen ze: “Amai, daar is serieus aan gewerkt!” En als je niks laat doen, zeggen ze: “Amai, daar zijn dringend kosten aan!”

Maar Karen Damen trekt wel ergens de grens: “Zolang ik er niet begin uit te zien als Catwoman of Nicole Kidman, dan is het toch oké? Niemand heeft daar toch last van?”