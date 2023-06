Deelnemers aan de Special Olympics getuigen: “Na mijn zilveren medaille kreeg ik felicitaties van Frank Bomans”

Tennister Liesbeth De Hertogh: “Toen ik tijdens de Special Olympics in Abu Dhabi zilver haalde, organiseerde mijn familie een feestje” — © Kaat Pype

Zaterdag 17 juni beginnen in Berlijn de Wereldspelen van de Special Olympics, ’s werelds grootste inclusieve sportevenement. Zo’n zevenduizend sporters met een verstandelijke beperking van over heel de wereld nemen het er tegen elkaar op. 5 van de 76 kandidaten die ons land afvaardigt, vertellen hoe sport niet alleen hun passie is, maar vaak ook hun redding. 5 verhalen met sowieso al een gouden randje. Vandaag: tennister Liesbeth De Hertogh.