Wallonië verandert van strategie om oprukkende Aziatische hoornaar halt toe te roepen

Wallonië zet niet langer massaal in op de vernietiging van de nesten van Aziatische hoornaars. De strategie heeft de voorbije jaren niet de gewenste resultaten opgeleverd en dus moet het gewest andere paden verkennen, zei minister van Omgeving Céline Tellier dinsdag in het Waals Parlement.

In het Waals Gewest werden in 2021 204 nesten van Aziatische hoornaars vernietigd. In 2022 waren dat er al 1.850. Het insect is “zo goed als onmogelijk uit te roeien” gebleken, zegt minister van Omgeving Céline Tellier. “We hebben geprobeerd om de opmars af te remmen door systematisch nesten te vernietigen, maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. We moeten onze strategie dus aanpassen”, zei ze.

Wallonië maakt onder meer 267.000 euro vrij voor een project dat de bijenteelt steunt en zet in op de preventie van hoornaarsnesten. De strategie wordt op het einde van het wespenseizoen geëvalueerd.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort en werd in ons land voor het eerst in 2016 gezien. Ze zijn groter dan gewone wespen en staan erom bekend honingbijenkasten binnen te dringen en volledige nesten leeg te roven.