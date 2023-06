Marie Verhulst sluit terugkeer Koen Crucke niet uit: “In Samson-land weet je nooit”

De exit van Alberto én Van Leemhuyzen blijft de gemoederen van de Samson-fans beroeren. Twee weken geleden raakte bekend dat die twee personages niet meer meedoen in de volgende Samson-kerstshow.

In een gesprek met Dag Allemaal keert Marie Verhulst, die haar vader Gert opvolgde als Samson-baasje, terug op het verhaal. Ze zegt dat ze Koen Crucke, die zeer ontgoocheld reageerde op de exit van Alberto, onlangs niet meer heeft gesproken. Ze zegt dat ze niet weet hoe de communicatie verlopen is, en er dus zelf weinig mee te maken heeft.

“Er wordt mij gewoon verteld wat wij gaan doen”, zegt Marie. “Ik mag altijd mijn mening geven. Maar of er geluisterd wordt? Kijk, ik vind het een logische beslissing van Studio 100 om te kiezen voor brandweerman Bill en bakkerin Florentine. Zij zitten ook in IJsjestijd, dat al meer dan een jaar op Ketnet loopt. Ik snap dat Koen het jammer vindt, maar enkele maanden geleden hebben we het er al over gehad en toen leek hij het oké te vinden.”

Marie Verhulst zegt ook dat het niet einde verhaal is voor de oude personages: “Er staan heus nog optredens met Van Leemhuyzen, de Burgemeester en Alberto gepland, dus wie Koen nog “Albertooo!” wil horen roepen, krijgt die kans. Zij het niet in de komende kersthow. Maar wie weet wat volgend jaar of het jaar erna brengt.”

Op de opmerking dat Koen Crucke liet weten dat hij niet op de reservelijst wil staan, zegt Marie Verhulst: “In Samson-land weet je nooit.”