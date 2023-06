Amber Heard klaar voor haar eerste rode loper sinds rechtszaak tegen Johnny Depp

De Amerikaanse actrice Amber Heard is klaar voor haar comeback. Ze zal in juni op de rode loper verschijnen tijdens het Taormina filmfestival op Sicilië. Het wordt de eerste keer dat de ster zich toont in het openbaar sinds de woelige rechtszaak met ex-man Johnny Depp.

Amber Heard timmert aan haar comeback als actrice en is momenteel te zien in In The Fire. Ze zal de wereldpremière van de film bijwonen in het gezelschap van regisseur Conor Allyn en co-ster Eduardo Noriego. Op 24 juni is dat, want dan wordt de prent officieel voorgesteld in het Teatro Antico di Taormina.

In the Fire wordt beschreven als een bovennatuurlijke thriller. Heard, die de hoofdrol voor haar rekening neemt, kruipt in huid van een psychiater en wil een kind behandelen dat door medeburgers als de duivel wordt beschouwd. De gebeurtenissen spelen zich af op een boerderij in het Amerikaanse Columbia van 1899, een tijd waarin psychiatrische zorg nog niet werd geaccepteerd.