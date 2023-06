Vier jaar cel voor gewapende man die Antwerp-coach Mark van Bommel bedreigde

Van Bommel reed in de nacht van 24 op 25 oktober 2022 met zijn Porsche Panamera de ondergrondse garage van zijn appartementsgebouw op het Eilandje binnen. Hij werd beneden opgewacht door een man die hem verblindde met een zaklamp en die hem bedreigde met een vuurwapen. De Antwerp-coach reed meteen de parking weer uit, waarna de dader te voet wegvluchtte.

De politie nam de Porsche in beslag voor onderzoek en trof onder de grill een AirTag aan. Via de Apple-ID die aan de tracker gekoppeld was, kwamen de speurders bij de 25-jarige beklaagde uit, die in het asielcentrum van Kapellen verbleef. Hij beweerde nog maar 17 te zijn, maar uit radiologisch onderzoek van de tanden, de pols en de sleutelbeenderen bleek dat hij meerderjarig was.

De speurders dachten eerst dat de beklaagde het op de dure auto van de Antwerp-coach had gemunt, maar een Engelstalig audiobestand in zijn gsm dat hij met Google Translate had gemaakt, wierp een ander licht op de zaak. De beklaagde dreigde daarin van Bommel en zijn gezin te vermoorden als hij hem geen profcontract zou geven. Hij wilde het bestand vermoedelijk afspelen terwijl hij van Bommel onder schot hield.

De rechtbank vond de feiten bewezen en kende de Antwerp-coach 5.000 euro schadevergoeding toe.