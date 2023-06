Nog niet geopend, maar al 1.500 reservaties: vleesrestaurant d’Entrecôte opent nieuwe vestiging in Heusden

De deuren zijn nog niet officieel geopend, toch zijn er al 1.500 plekjes gereserveerd in de nieuwe vestiging van d’Entrecôte in Heusden-Zolder. Het populaire vleesrestaurant bestaat ook al in Borgloon en Hasselt.

LEES OOK. Nieuw vleesrestaurant d’Entrecôte opent in voormalige Gastrobar Desiderata in Zolder

Vier grote vleeskarkassen, een stierenhoofd en houten panelen tegen de muur, een uitgebreide vitrinekast vol wijnflessen… Wie de nieuwe vestiging van d’Entrecôte in Heusden-Zolder binnenstapt, waant zich meteen in het Wilde Westen. Een stijl die het populaire vleesrestaurant zich intussen eigen gemaakt heeft. D’Entrecôte heeft al twee vestigingen in Borgloon en Hasselt, woensdag opent de derde in Heusden-Zolder. Het restaurant opent woensdag de deuren, maar heeft al meer dan 1.500 reservaties ontvangen. De openingsdag is bijna volledig volgeboekt.

Het pand in de Stationstraat in Heusden-Zolder, ooit de thuisbasis van de Gastrobar Desiderata van Pukkelpop-organisator Patrick Breugelmans, onderging een volledige transformatie. “We zijn in januari gestart met de verbouwingen”, vertelt eigenaar Ardan Boffé. “De keuken is uitgebreid met een grootte van 140 m², we hebben vijf koelcellen gebouwd en een professionele keuken voorzien. Het interieur paste wel niet echt bij ons concept. Daarom hebben we het pand helemaal nieuw ingericht.”

© Raymond Lemmens

Familiefeest als test

Het interieur werd vernieuwd met houten panelen en een kleurenpalet van beige, zwart en angus red. Dat laatste verwijst naar de kleur van het bloed van de stier en wordt consequent toegepast in alle drie de vestigingen van d’Entrecôte. “We hebben intussen een eigen visie en aanpak ontwikkeld, ons DNA zeg maar”, vertelt Ardan Boffé. “Dat willen we ook hier in Zolder implementeren.”

“Ons concept is overal hetzelfde”, legt Boffé uit. “Als mensen een hoofdgerecht kiezen, dan mogen ze voor diezelfde prijs ook een van onze drie voorgerechten en een van onze drie desserts kiezen. Hier in Heusden-Zolder is er plaats voor 150 gasten. Ook het terras werd volledig vernieuwd en overdekt. Samen met het terras werd ook de parking vergroend. “Het is ontworpen met de nadruk op gezelligheid en kwaliteit, ideaal voor avonden met vrienden en familie”, aldus Boffé. “Vorige week vrijdag hebben we hier een familiefeest gegeven. Dat diende tegelijk ook om alles uit te testen. De positieve reacties van de aanwezigen deden deugd.”

De vestiging van d’Entrecôte in Heusden-Zolder opent woensdag om 17 uur de deuren. Wie de grote opening niet wil missen, zal snel moeten zijn. De plaatsen zijn bijna volledig volgeboekt.

Info: d’Entrecôte, Stationsstraat 67, 3550 Heusden Zolder, 011/18.21.20, openingsuren: woensdag t.e.m. zondag van 17 tot 22 uur, vrijdag- en zondagmiddag ook lunch van 11.30 tot 14 uur, maandag en dinsdag gesloten, reservaties alleen online. Alle info: www.d-entrecote.be