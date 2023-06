Jan Vertonghen ontbreekt ook op tweede training Rode Duivels voor EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland

Jan Vertonghen miste na maandag ook dinsdag de tweede training met de Rode Duivels. Daardoor stonden er 22 spelers, 18 veldspelers en vier doelmannen, dinsdagochtend op het trainingsveld van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke in aanloop naar EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (zaterdag 17 juni in Brussel) en Estland (dinsdag 20 juni in Tallinn).