GEMEENTERAAD. Onkruid op Riemstse kerkhoven: “Niets belet u om zelf schupje mee te nemen”

Riemst

Actie ‘Denk, Eet, Koop, Lokaal’: Net als de voorbije jaren wil het gemeentebestuur de lokale handel een duwtje in de rug geven met de zomeractie ‘Denk, Eet, Koop, Lokaal’. “Hiervoor trekken we 25.000 euro uit”, zegt schepen van Economie Joël L’Hoëst (cd&v). “De actie loopt ook nu weer in de zomermaanden en er wordt gewerkt met spaarkaarten. Bij elke aankoop of besteding van 5 euro ontvangen de klanten een stempel en met een volle spaarkaart met 10 stempels kan men meedingen naar de prijzen. Er zijn twee trekkingen voorzien: eentje op 31 juli en een tweede op 4 september en telkens worden drie hoofdprijzen getrokken van respectievelijk 2.500, 1.000 en 500 euro. Daarnaast wordt er voor elke deelnemende handelaar ook telkens een prijs van 50 euro getrokken.” De raad stemde eenparig in met het voorstel.

Funerair erfgoed: In het kader van het beheer en de herwaardering van de vele kerkhoven gaat de gemeente een inventaris laten opmaken van al de graven die een belangrijke historische erfgoedwaarde hebben. “Het gaat om een opdracht voor de niet-beschermde kerkhoven en begraafplaatsen. De oude kerkhoven van Millen, Genoelselderen, Membruggen, Zichen en Vlijtingen vallen hier dus niet onder omdat deze reeds geïnventariseerd zijn en omdat deze kerkhoven beschermd zijn als dorpsgezicht. Vallen wel binnen de opdracht: de niet-beschermde oude kerkhoven rond de kerk van Val-Meer, Herderen, Riemst, Vroenhoven en Zussen. Daar worden al de monumenten met historische, volkskundige, socio-culturele, architecturale en artistieke waarde geïnventariseerd. Ook op de jongere begraafplaatsen van Kanne, Zussen, Zichen en Riemst en op de recente begraafplaatsen van Membruggen, Millen, Val-Meer en Vlijtingen zal dat gebeuren. Bij de opmaak zullen de heemkundige kringen betrokken worden en met de resultaten zullen we de bevolking tijdens een publieksactiviteit betrekken. De geïnventariseerde graven waarop geen concessie is, zullen nadien door de gemeente worden onderhouden en minstens 50 jaar bewaard blijven”, zegt schepen Peter Neven (cd&v). De opdracht wordt geraamd op 50.000 euro en heel de raad ging akkoord met het bestek.

Kerkhofgroep: In een bijkomend agendapunt stelde raadslid Mathieu Cleuren (Open Vld) voor om een ‘kerkhofgroep’ van vrijwilligers op te richten die - mits de nodige gemeentelijke faciliteiten - instaat voor het onderhoud van de begraafplaats in Vlijtingen. “Er zijn burgers die dit willen doen en een uitgestoken hand kunnen we moeilijk weigeren, toch?”, meende hij. Bevoegd schepen L’Hoëst zag dat anders: “Sinds we geen sproeistoffen meer mogen gebruiken en het onkruidbeheer gebeurt door verbranding, doen we een beroep op een gespecialiseerd bedrijf. De huidige weersomstandigheden vergen zelfs een versneld onderhoud en dat gebeurt ook. Werken met vrijwilligers houdt trouwens meerdere risico’s in: wat met beschadigingen, eventuele ongevallen, verzekering, materialen... neen, we houden ons best aan het huidige systeem. Maar niets belet u om zelf een schupje mee te nemen en het onkruid uit te steken bij de graven van uw dierbaren.” Cleuren vond dat die opmerking niet kon en besloot: “U bent van slechte wil schepen.” De meerderheid in de raad stemde uiteindelijk tegen Cleurens voorstel.