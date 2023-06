Lozenweg in Hamont tijdlang afgesloten na ongeval met bus: voetganger zwaargewond

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de bocht richting Wilgenhof. Een voetganger kwam er tegen de bus terecht. De man werd in eerste instantie naar het ziekenhuis in Pelt en later naar het ZOL in Genk gebracht. De politie HANO deed de vaststellingen. Rond 11.15 uur was de weg opnieuw vrij.

