Overleden Nederlander (51) in Airbnb-flat in Antwerpen na twee dagen gevonden, nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak

Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van de Nederlandse man (51) die vorige week werd aangetroffen in een Airbnb op het Zuid in Antwerpen. Het Antwerps parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, momenteel zijn nog geen verdachten opgepakt.

Het bewuste appartement in de Van der Sweepstraat in Antwerpen wordt via Airbnb verhuurd. Na het laatste verblijf – een Nederlander had het appartement voor enkele dagen gehuurd – kwam een poetsploeg dinsdag ter plaatse om het appartement onder handen te nemen. In de slaapkamer werd echter een levenloos lichaam van een man aangetroffen.

De verbouwereerde poetsvrouw verwittigde onmiddellijk de politie, die ter plaatse kwam voor verder onderzoek. “Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord. De onderzoeksrechter stapte dinsdag af”, bevestigt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. (Lees verder onder de foto)

Het Airbnb-appartement werd verzegeld. — © rr

Dankzij de boekingsgegevens van de verhuurder konden de speurders de identiteit van de man snel achterhalen. Het slachtoffer bleek een 51-jarige man uit Nederland. Hij had het appartement niet gehuurd, maar behoorde mogelijk wel tot de entourage van de huurder.

Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is nog steeds niet duidelijk. Meer dan waarschijnlijk lag het lichaam wel al twee dagen in het appartement – de gasten hadden het appartement zondagochtend verlaten. De wetsdokter kon geen uiterlijke tekenen van geweld vaststellen en ook de autopsie bracht voorlopig geen uitsluitsel over de doodsoorzaak.

Volgens onze informatie was in het appartement ook geen schade merkbaar na bijvoorbeeld een vechtpartij. Er zijn voorlopig geen verdachten opgepakt, maar in het appartement zou wel drugs zijn aangetroffen. Het parket onthoudt zich voorlopig van verdere commentaar. “Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog volop”, zegt Aerts.

© rr