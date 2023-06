Drie mensen dood aangetroffen op straat in Nottingham, verdachte opgepakt

In verschillende straten in de Engelse stad Nottingham zijn dinsdagochtend drie mensen dood aangetroffen. De stad werd daarop hermetisch afgesloten door de politie, waarna een verdachte opgepakt kon worden. Dat meldt een politiewoordvoerder.

De politie trof eerst twee dode personen aan in Ilkeston Road, net na 4 uur ’s nachts. Daarna werden ze opgeroepen naar Milton Street, waar een busje geprobeerd had om drie mensen te overrijden. In Magdala Road werd vervolgens nog een derde dode aangetroffen. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie kon een verdachte oppakken op verdenking van moord en onderzoekt de zaak.

Lang was niet duidelijk wat er aan de hand was. Zes straten in de stad werden dinsdagochtend afgesloten door de politie. Wandelaars en fietsers werd gevraagd er weg te blijven, automobilisten kregen de raad omleidingen te volgen. Het tramverkeer is er ook onderbroken. Waarom dat gebeurde, zei de politie niet. Ze hadden het over een “serieus incident” dat nog steeds bezig was.