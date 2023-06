Ook in het Australische Perth regent het af en toe, en dat vinden de orang-oetans van de zoo niet fijn. Toen Pulang en haar dochter Lestari vrijdag wilden schuilen, botsten ze echter op een klein probleem. Er was maar één zeil voor hen twee. En dat wilde Lestari helemaal niet delen met haar moeder. “Dit is zo’n menselijk gedrag”, aldus de verzorgers van de dierentuin.