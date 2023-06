Onze tv-tips: meeluisteren op de weide van Pinkpop, een wiskundig genie en een sociaal drama

Pinkpop

NPO3, za, 22 u

Wie dit weekend niet kan afzakken naar het festivalterrein in het Nederlandse Landgraaf krijgt uitgebreid verslag. Behalve vanavond is er ook op zondag een avondvullend tv-programma. Zo kijk je vanop de eerste rij naar optredens van Robbie Williams, Queens of the Stone Age, The Black Keys en Zwangere Guy. Met backstage interviews, sfeerreportages, festivalverhalen en veel livemuziek. (tove)

A Beautiful Mind

VTM4, zo, 20.35 u

Winnaar van vier Oscars en vier Golden Globe Awards. Dit biografisch drama geregisseerd door Ron Howard is één van die absolute filmparels die je moet zien. Over een wiskundig genie die professor wordt. Maar wiens leven een nieuwe wending krijgt wanneer de overheid in volle Koude Oorlog een beroep op hem doet om geheime Sovjetcodes te ontcijferen. Met verve gespeeld door Russell Crowe. (tove)

© © Eli Reed/The Hollywood Archiv

Daens

VRT1, zo, 20.45 u

30 jaar geleden onze inzending voor de Oscars. Jan Decleir, Antje De Boeck en Michaël Pas o.l.v. Stijn Coninx in een film die zich afspeelt in Aalst, 1888. Na een conflict keert priester Daens terug naar zijn geboortestad. De textielindustrie staat onder druk van buitenlandse concurrentie, waarop de helft van het personeel wordt ontslagen. Daens klaagt de wantoestanden in de fabrieken aan. (tove)