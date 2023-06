Onze tv-tips: inspecteur op rust, Brussel bij nacht en The Who

The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult

VTM4, vr, 20.35 u

Verstand op nul en lachen maar. Een compleet van de pot gerukt plot met in de hoofdrol Frank Drebin, politie-inspecteur die tot opluchting van het korps aan zijn pensioen toe is. De onverbeterlijke miskleun zal zich voortaan voltijds wijden aan zijn echtgenote Jane, die zich verwaarloosd voelt. Maar het draait uiteraard helemaal anders uit in deze hilarische actiekomedie. (tove)

Brussels by Night

VTMGold, vr, 20.35 u

Een van die Vlaamse filmparels die je absoluut moet gezien hebben. Over een veertiger die zijn huis in de voorstad verlaat en terechtkomt in Brussel. Tijdens het nachtelijk dwalen ontmoet hij mensen van allerlei slag. In de hoofdrol zie je de inmiddels hoogbejaarde François Beukelaers, die onder meer tegenspel kreeg van Ingrid Devos en Josse De Pauw. (tove)

Classic Albums: The Who: Sell Out

NPO3, vr, 21.06 u

Met The Who: Sell Out uit 1967 wilde de Britse rockband The Who voet aan de grond zetten in Amerika, op een belangrijk moment in de muziekgeschiedenis. Het album was een unieke combinatie van verleden en toekomst van The Who en het populairste album bij de fans. Deze documentaire werpt aan de hand van fragmenten en interviews een blik op het bijzondere concept van het album: de piratenzender. (tove)