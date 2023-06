Onze tv-tips: verdwenen op zee, het verhaal achter PFAS en een voormalige Bondgirl

2Doc: My Maysoon

NPO2, do, 22.17 u

De Syrische Maysoon maakte in 2014 de gevaarlijke oversteek van Libië naar Italië. Halverwege zonk het schip. Een deel van de vluchtelingen werd gered, honderden mensen verdwenen in zee. Ook Maysoon is vermist. Haar zus Batoul wil weten wat er gebeurd is, maar botst tegen bureaucratische muren en machteloze hulporganisaties. Deze documentaire is haar aangrijpend relaas. (tove)

Zembla

NPO2, do, 20.35 u

Vrijwel de hele aarde is vervuild met giftige PFAS-chemicaliën, o.a. verwerkt in cosmetica en pannen. PFAS zijn nauwelijks afbreekbaar in het milieu en zitten ook in het bloed. In 2015 barst in de VS een gigantisch milieuschandaal los. Chemiebedrijf Dupont, een grote verspreider van de giftige stof, zweeg decennialang over de gevolgen voor mens en milieu. Een onthutsende reconstructie. (tove)

Momentum

VTM3, do, 20.35 u

Film waarin een bankoverval niet geheel volgens plan verloopt. Bevat een aantal vermakelijke actiescènes. James Purefoy komt het best uit de verf als bad guy. Hij krijgt weerwerk van voormalige bondgirl Olga Kurylenko en de altijd op niveau acterende Morgan Freeman. De opnames vonden plaats in Kaapstad, wat de actiethriller een exotisch tintje geeft. (tove)