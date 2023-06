Onze tv-tips: een nucleaire oorlog, bekend van Dirty Dancing en diamanten

2Doc: Television Event

NPO2, wo, 22.32 u

In 1983 was The Day After, een film over de nasleep van een nucleaire oorlog, met 100 miljoen kijkers de best bekeken tv-film uit de geschiedenis. Conservatieve opiniemakers zien de film als progressieve propaganda. Na zijn herverkiezing past Reagan zijn beleid aan en werkt hij met Gorbatsjov om de nucleaire wapenwedloop af te remmen. In deze docu blikken de betrokkenen terug.(tove )

Hollywood Icons: Patrick Swayze

VTM4, wo, 22.30 u

Een blik op het leven van Patrick Swayze, die in 1972 zijn debuut maakte op Broadway in de musical Grease en later vooral bekend werd door zijn rollen in de films Dirty Dancing en Ghost. Voor zijn werk kreeg hij drie Golden Globe-nominaties. Swayze overleed in 2009 aan de gevolgen van alvleesklierkanker, maar deze documentaire toont aan dat we hem nog altijd niet vergeten zijn. (tove)

Nothing Lasts Forever

Canvas, wo, 22.10 u

Zijn diamanten echt voor altijd, zoals de titel van de James Bond film beweert? Filmmaker Jason Kohn onderzoekt de diepgewortelde mythe. Hij ontmoet tijdens zijn reis een edelsteenkundige die de wereld ervoor probeert te waarschuwen dat artificiële diamanten gemengd worden met echte. Maar de industrie die hij probeert te redden, wil maar niet luisteren. Een fascinerende materie.(tove)