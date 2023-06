Zijn Magnums het geld waard? Julius Persoone test goedkopere alternatieven: “Je kan hier pannen mee ontvetten”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Chocolatier Julius Persoone proefde bij deze zomerse temperaturen tien keer van een ‘Magnum’ van het huismerk. Daarna opende hij ook nog een doos met de echte van Ola. Dé vraag: is de Magnum zijn extra geld waard of zijn er net zo lekkere én veel goedkopere alternatieven te vinden? “Als je thuis een feestje hebt met 20 kinderen, dan koop je best deze.”