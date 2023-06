Josh Homme van Queens Of The Stone Age herstelt van kanker

Antwerpen

Queens Of The Stone Age brengt deze week een nieuwe plaat uit: ‘In Times New Roman’, het eerste album van de Amerikaanse rockgroep sinds 2017. De band speelt binnenkort op Rock Werchter maar heeft nu ook een najaarstournee aangekondigd. Op 12 november speelt QUOTSA in Sportpaleis Antwerpen. Ondertussen raakte ook bekend dat frontman Josh Homme herstellende is van kanker. In een interview met het blad Revolver zei Homme dat vorig jaar de ziekte bij hem werd vastgesteld. Over welke soort kanker het precies gaat, is niet duidelijk. Maar ondertussen is hij met succes geopereerd en kan hij weer met zijn band de baan op. Tickets voor het concert in het Sportpaleis zijn te koop vanaf vrijdag 16 juni om 10 uur via livenation.be.