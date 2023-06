Op nieuwe plaat kloppen Queens of the Stone Age het stof uit hun woestijnrock

Op hun nieuwe plaat rocken Queens of the Stone Age als in hun begindagen. — © Andreas Neumann

Queens of the Stone Age waren aan herbronnen toe. Geen plaats voor Elton John of Mark Ronson op In Times New Roman… Dat nieuwe, achtste album laat Josh Homme en co. rocken als in hun begindagen. Althans, op het eerste gehoor.

Bij elke nieuwe plaat hoort een verkoopspraatje. Voor In Times New Roman… klinkt dat: het album dat de artistieke wedergeboorte van Queens of the Stone Age inluidt. Ze vinden slechts met moeite nog actuele muziek waarmee ze zich kunnen identificeren, laten de Amerikaanse rockers optekenen. Ditmaal geen gastrolletje voor Elton John of glossy productie door Mark ‘Uptown Funk’ Ronson. Op dit achtste QOTSA-album houdt frontman Josh Homme, net vijftig geworden, de touwtjes strakker dan ooit in eigen handen.

Niet dat zijn Queens ook echt teruggrijpen naar het geluid van hun begindagen, toen de groep nog vooral in alternatieve kringen opzien baarde als nageboorte van stonerrockfenomeen Kyuss. De spontane, door stroomgeneratoren aangedreven sessies in de Palm Desert zijn lang verleden tijd. Wat zich in deze langverwachte opvolger voor het zes jaar oude Villains wel laat herkennen; het geluid van Rated R en Songs for the Deaf, de twee albums die de Californische woestijnrockers rond de millenniumwende tot supersterren hebben gepromoveerd. Alleen, de onbevangenheid van weleer laat zich niet zomaar opnieuw oproepen.

© RR

Zeker, In Times New Roman… klinkt dynamisch en in your face maar ook berekend en gestroomlijnd. Het stof is uit de woestijnrock geklopt, quoi. Dat de twee vooruitgestuurde singles, Emotional Sickness en Carnavoyeur, door fans quasi unaniem op enthousiasme zijn onthaald, hoeft niet te verbazen. Ook de overige acht songs vinken alle kenmerkende QOTSA-ingrediënten af: de ronkende powerriffs, de staccato ritmes, Hommes meeslepende zang,… Enkel afsluiter Straight Jacket Fitting kleurt wat buiten de lijntjes, door groovy te beginnen maar de negen daaropvolgende minuten in talloze bochten te kronkelen, inclusief orkestraal middenstuk en pastorale finale.

Samengevat: In Times New Roman… overtuigt vaak, maar ontsnapt nergens uit de schaduw van de inmiddels alweer ruim twintig jaar oude QOTSA-klassiekers. Een nieuwe hit van het kaliber No One Knows of Feel Good Hit of the Summer mag zich dan niet meteen openbaren, voor de komende tournee biedt dit solide album voldoende verse brandstof om onder meer Rock Werchter mee te doen ontvlammen.

‘In Times New Roman…’, Queens of the Stone Age, nu te beluisteren. Concert 2/7 op Rock Werchter en 12/11 in het Sportpaleis