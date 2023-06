Echtgenoot van Vlaams minister Lydia Peeters: ‘Zwijgen over haatberichten op sociale media is geen optie meer’. — © TV Limburg

Politici krijgen het almaar zwaarder te verduren op sociale media. Doodsbedreigingen, scheldpartijen en zure oprispingen zijn schering en inslag. Maar ook hun familieleden moeten het steeds vaker ontgelden. Ze worden slachtoffer van mensen die alle normbesef verloren zijn en openlijk alle grenzen van fatsoen en respect overschrijden. Jan Verlinden, de man van Vlaams minister Lydia Peeters is het beu. Jarenlang heeft hij zich gehouden aan het politieke advies om niet te reageren op de bagger. Tot vandaag. Niet reageren op haatberichten is voor hem geen optie meer. We zouden het allemaal moeten doen en het is dringend tijd om dwingende afspraken te maken over wat kan en wat niet kan op sociale media, zegt Jan Verlinden.