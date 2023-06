Hoe vader Mintjens zijn ‘mythische status’ bereikte: “Hij gaf zich volledig voor de firma, maar werd er ook voor beloond”

Westmalle

“Er is te veel gebeurd. En onze karakters en onze achtergrond zijn gewoon te verschillend”, antwoordde Tania Mintjens afgelopen zaterdag op de vraag of een persoonlijk gesprek met Antwerp-voorzitter Paul Gheysens nog tot de mogelijkheden behoort. In Malle en de Kempen zijn ze eigenlijk wel fier op deze zakenvrouw. Ze herkennen er de geest van haar vader Karel Mintjens in (1933-1993), die het van selfmademan schopte tot een van de grootste meubelfabrikanten van Europa.