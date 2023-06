Nikola Jokic nadat hij Denver Nuggets naar eerste NBA-titel ooit leidt: “Donderdag een titelparade? Nee, ik moet naar huis”

De Serviër Nikola Jokic (28, 2m21) was de grote man van de NBA-finales, waar hij Denver Nuggets een eerste titel ooit bezorgde. Daar was hij uiteraard tevreden mee, maar het grootste feestbeest bleek ‘The Joker’ nu ook weer niet te zijn - niet dat dat moet, natuurlijk. De Serviër stond vooral te trappelen om terug naar zijn thuis en familie in het Servische Sombor te gaan.

Dat liet ‘The Joker’ ook merken in de interviews achteraf. Toen hij als ‘MVP’ - Most Valuable Player - van de finale werd geïnterviewd, sloot hij af met de woorden “de job zit erop, we kunnen nu naar huis”. Nadat hij daarna op de persconferentie te horen kreeg dat er donderdag nog een titelparade gepland staat in Denver, greep hij zich zelfs naar het hoofd. “Nee”, klonk het beslist. “Ik moet naar huis.” In een interview enkele jaren geleden had Jokic al eens laten optekenen dat hij zijn geboorteplaats en familie in Servië telkens enorm mist tijdens het NBA-seizoen.

Jokic liet weten vooral blij te zijn voor zijn ploegmaats. “Ik ben tevreden voor de ervaren rotten DeAndre Jordan, Jeff Green, Ish Smith”, zei hij na afloop op de persconferentie. “Voor ‘Mikey’ Porter Jr, die drie operaties onderging en ons heeft geholpen deze titel te winnen, voor Jamal (Murray), die ook een operatie onderging en voor ‘KCP’ (Kentavious Caldwell-Pope) die ons de ervaring van het winnen van een titel bijbracht. Voor alle spelers dus.”

De Serviër voelde al snel dat de mayonaise dit seizoen pakte bij Denver. “Vanaf de eerste dag van het voorseizoen in San Diego straalde er iets anders uit. Ik voelde een andere energie en sindsdien is dat elke dag bevestigd. Ik ben van nature niet echt een optimistisch persoon, maar het gaf me de hoop dat we iets konden neerzetten. We zijn geslaagd in ons opzet en hebben deze titel samen gewonnen”, besloot een bescheiden Jokic. “Het is een buitengewoon gevoel. Ik sleep de MVP-trofee in de wacht, maar het is het team dat de NBA-titel verovert.”