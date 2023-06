Zestienjarige klopt buschauffeur Domingo (51) het ziekenhuis in en meldt zich later bij politie

Buschauffeur Domingo Smets (51) uit Geetbets moet nog bekomen van wat hem maandag kort na de middag overkwam. Toen hij met zijn lijnbus 536 ter hoogte van school Atheneum kwam, werd hij in elkaar geklopt door een klant die niet wilde betalen. De dader, een jongen van 16 jaar, heeft zich intussen aangemeld bij de politie.

Domingo rijdt al 21 jaar voor Multiobus, onderaannemer van de Vlaamse openbaar vervoermaatschappij De Lijn. Tot nu verliep dat rustig, maar maandag rond 12.50 uur liep het helemaal mis. “Twee jongeren stapten op aan het Atheneum in Tienen, maar er bleek een probleem met hun Mobib-kaart”, zegt woordvoerder Karen Van Der Sype. “Toen de chauffeur de jongens daarop attent maakte, kwam het tot een discussie.”

En het bleef niet bij woorden, want één van de twee jongeren deelde een klap uit aan Domingo. Gelukkig kwam er meteen hulp van omstaanders, die de aanval zagen gebeuren. “We zijn daarna meteen naar het ziekenhuis gegaan”, vertelt Evy, de vrouw van Domingo. “Een ambulance heeft mijn man naar de spoed gebracht. De onderzoeken zijn nog volop aan de gang. Zo wordt er een scan van zijn hoofd genomen.” Uiteindelijk bleek Domingo een zware hersenschudding te hebben en heel wat kneuzingen in het gezicht.

Gearresteerd

“Een 16-jarige jongen heeft zich maandagnamiddag aangeboden bij de politie”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Hij werd gearresteerd en verhoord. De jongen geeft toe een slag te hebben gegeven aan de chauffeur. De verdere details van zijn verklaring dienen nog getoetst te worden aan het verhoor van slachtoffer en getuigen. Het onderzoek wordt dus voortgezet. De minderjarige verdachte mocht beschikken in afwachting van de afhandeling van het onderzoek, waarna het gepaste gevolg zal worden gegeven aan de feiten.”

De collega’s van Domingo waren erg aangedaan door de feiten. Zij legden spontaan het werk neer. Ook in de stelplaatsen van Diest en Budingen was er hinder door staking van een deel van het personeel. “We hebben alle begrip voor deze actie. Ook wij bij De Lijn zijn absoluut tegen elke vorm van agressie”, zegt woordvoerder van De Lijn Karen Van Der Sype. “Tegelijk is het natuurlijk zuur voor onze reizigers dat ze geen gebruik konden maken van de bussen.”