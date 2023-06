Kogels vliegen bejaard koppel om de oren: woning doorzeefd bij dubbele schietpartij in Molenbeek

De schietpartij vond plaats in de Sint-Maartenstraat in Molenbeek. — © google

Het Brusselse parket voert een onderzoek naar een dubbele schietpartij van afgelopen weekend in de Sint-Maartenstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Zowel in de nacht van vrijdag op zaterdag als in de nacht van zaterdag op zondag openden onbekenden het vuur op de gevel van een woning. Daarbij zouden verschillende kogels zich ‘per ongeluk’ in de woonkamer van een bejaard koppel hebben geboord.

Volgens de Franstalige krant La Dernière Heure losten twee daders op een scooter vrijdagavond enkele schoten op de gevel van een woning in de Sint-Maartenstraat. De avond nadien volgde er een gelijkaardig incident waarbij meer dan tien schoten werden gelost. Die boorden zich in de voordeur van een woning, maar vlogen ook door het raam van het aanpalende rijhuis.

De bewoners van dat rijhuis, een bejaard koppel, waren op het moment van de tweede schietpartij thuis. Verschillende kogels vlogen hen om de oren en boorden zich uiteindelijk in de muren van hun eetkamer. Het lijkt erop dat de daders niet hen wilden viseren, maar wel de buren wier voordeur meerdere kogelinslagen vertoont.

De politiezone Brussel-West bevestigt de schietpartijen, maar spreekt zich niet uit over de omstandigheden van beide incidenten. Het onderzoek is in handen van het Brusselse parket, dat voorlopig geen verdere commentaar geeft.

Bewoners opgevangen

Het bejaarde koppel werd alvast opgevangen door de dienst Slachtofferbejegening van de lokale politie. De Molenbeekse burgemeester Catherine Moureaux (PS) is niet te spreken over het incident. “Ik maak me grote zorgen over de opkomst van wapens en de toename van de drugshandel in Brussel en België”, klinkt het. “We vragen al maanden om extra politiepersoneel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.”