Trump aangekomen in Miami om voor rechter te verschijnen, grote vrees voor protest en geweld

Donald Trump, die is aangeklaagd voor het achterhouden van vertrouwelijke documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis, is in Miami aangekomen om dinsdag voor de rechtbank in Miami te verschijnen. De Republikein heeft opgeroepen tot protesten en zijn aanhangers hebben al oorlogstaal geuit, berichten Amerikaanse media.

Trump omschrijft zijn vervolging zelf als een politiek gemotiveerde heksenjacht door zijn politieke tegenstanders die moet voorkomen dat hij weer president kan worden. “Ze hebben de ene heksenjacht na de andere gelanceerd om onze beweging te stoppen, om de wil van het Amerikaanse volk te dwarsbomen”, aldus Trump na de bekendmaking van de aanklacht.

De ex-president, die opnieuw in de race gestapt is naar het Witte Huis, wordt dinsdag om 15 uur plaatselijke tijd (21.00 uur in België) verwacht bij de rechtbank. De autoriteiten houden scherp in de gaten wat voor protestacties worden gepland, schrijft The Washington Post. Zo zou een lokale tak van de extreemrechtse Proud Boys dinsdag willen demonstreren bij de rechtbank. Leiders van die groep zijn eerder al veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool na de door Trump verloren presidentsverkiezingen.

De politie van Miami neemt “dit evenement heel serieus en het is mogelijk dat de dingen verslechteren”, aldus politiechef Manuel Moraels. “We brengen genoeg middelen om menigtes tussen 5.000 en 50.000 mensen aan te kunnen.” Burgemeester Francis Suarez heeft vertrouwen in de politie. “We zijn voorbereid voor wat morgen zal gebeuren.”

Miami heeft politiemensen alvast verboden om dinsdag vrij te nemen. Agenten die normaal gezien in burger werken, moeten volgens The Washington Post dit keer een uniform dragen. Dan kunnen ze in noodsituaties sneller uitrukken. Ook worden sociale media gemonitord om te kijken wat aanhangers van de oud-president plannen. Trump wil zelf enkele uren na zijn voorgeleiding gaan speechen bij zijn golfclub in New Jersey.

Oorlogstaal

Veel Republikeinen hebben de vervolging van Trump de voorbije dagen veroordeeld als politiek gemotiveerd. Sommigen deden dat met oorlogstaal. Zo zei volksvertegenwoordiger van Arizona Andy Biggs: “We hebben nu een oorlogsfase bereikt. Oog om oog.”

Kari Lake, die de verkiezing tot gouverneur van Arizona vorig jaar verloor, speechte: “Als je aan president Trump wil raken, zal je voorbij mij moeten geraken en 75 miljoen Amerikanen zoals ik. En ik zeg je: de meesten van ons zijn lid van de NRA (de wapenlobby, red.). Dat is geen dreigement, dat is een dienstmededeling. We gaan je met geen vinger laten raken aan president Trump. Nu is het moment om ons vast te houden aan onze vuurwapens en onze religie.” Daar voegde ze aan toe: “Tot dinsdag in Miami!” Na kritiek op die uitspraken, zei ze op Twitter dat ze er vreedzaam zou gaan protesteren en anderen opriep hetzelfde te doen.

Nationale veiligheid in gevaar gebracht

Trump nam tientallen dozen met dossiers, waaronder ook geheime dossiers met gevoelige informatie, mee naar Florida toen hij uit Washington vertrok. Uit de akte van beschuldiging die vrijdag openbaar werd gemaakt blijkt dat hij onder meer wordt aangeklaagd voor “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid” en “belemmering van de rechtsgang”. Hij heeft volgens het document de nationale veiligheid van de VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen. In totaal wordt hij op 37 punten aangeklaagd.