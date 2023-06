Na eerdere miskraam kijken The Starlings uit naar komst van eerste kindje: “In het begin was het extra spannend”

Kato en Tom vertellen in ‘Dag allemaal’ deze week enthousiast over de zwangerschap. Kato zegt dat ze snel doorhad dat ze weer zwanger was: “We wisten het heel snel. In het begin was het extra spannend, door de ervaring van die miskraam, je hoopt dat alles goedkomt. Maar die fase zijn we voorbij. Het blijft nog altijd spannend, maar de dokters hebben ons gerustgesteld. We zijn niet meer bezig met wat er mis kan gaan.”

Een jaar geleden vertelde het koppel in de Cooke & Verhulst Show op Play4 dat ze vlak na hun huwelijk een miskraam te verwerken kregen.

Daarover zegt Kato vandaag: “Toen we bekendmaakten dat we ons kindje verloren hadden, hebben we gigantisch veel reacties gehad, vooral van mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Ik heb daar heel veel aan gehad, ik voelde me minder alleen. Nu nog zijn er mensen die berichtjes sturen om hun verhaal te delen. Normaal begin je een zwangerschap met enorme blijdschap, maar als je als koppel een miskraam hebt doorgemaakt, ben je voorzichtig. Afwachtend. Pas op, we waren heel gelukkig, maar toch op een andere manier.”

Aanstaande vader Tom Dice zegt dat ze zich hebben voorgenomen om er iedere dag van te genieten. “Je kunt niet voorspellen wat er komt, dus laten we gewoon positief blij zijn, zo hoort het ook. Ik ben niet vergeten wat we hebben moeten doorstaan, maar ik sta wel elke morgen met de glimlach op, en met een energie die ik in heel mijn leven nog niet gehad heb.”