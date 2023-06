Nikola Jokic stuwt Denver Nuggets naar eerste NBA-titel ooit

© USA TODAY Sports via Reuters Con

De basketballers van Denver Nuggets hebben hun eerste titel ooit in de NBA gewonnen, de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld.

De club uit de Amerikaanse staat Colorado versloeg Miami Heat met 94-89 en boekte daarmee de noodzakelijke vierde zege in de vijfde wedstrijd van de finalereeks. De Servische center Nikola Jokic (28) was de man met 28 punten, 16 rebounds en de trofee voor MVP.

Jokic stond erop na de buzzer eerst nog elk lid van Miami Heat te groeten alvorens te vieren. Daarna amuseerde de 2m21 lange Serviër zich door ploegmaat Jamal Murray in het water te gooien.

Voor de Nuggets is de eerste titel na 47 seizoenen in de NBA dus een feit. Miami werd al drie keer kampioen: in 2006, 2012 en 2013.

