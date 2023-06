Acteur Treat Williams (71) overleden na motorongeluk

Acteur Treat Williams is op 71-jarige leeftijd om het leven gekomen tijdens een motorongeluk. Williams speelde onder meer in Everwood en Hair.

Het overlijden werd aan People magazine gemeld door Barry McPherson, al 15 jaar de agent van de acteur. “Hij draaide naar links of rechts en een auto heeft hem de pas afgesneden. Zo is hij gestorven”, zegt McPherson. “Ik ben er kapot van. Hij was de liefste man. En zo getalenteerd. Filmmakers hielden van hem. Hollywood heeft hem sinds de jaren 1970 in haar hart gesloten.”

Het ongeval gebeurde maandag rond 17 uur in de buurt van Dorset, in de Amerikaanse staat Vermont. De politie bevestigt de omstandigheden van het onderzoek en is een onderzoek gestart naar de dodelijke botsing.