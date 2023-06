Lanjri ziet nog hinderpalen voor wie nog wil werken na pensioenleeftijd, nieuw wetsvoorstel moet die wegwerken

Wie de pensioenleeftijd heeft bereikt, moet vanzelfsprekend van zijn oudere dag kunnen genieten, benadrukt Lanjri. Maar wie nadien nog enkele jaren wil voortwerken, moet dat ook kunnen. En dat blijkt niet altijd evident. Voor gewone werknemers en voor statutaire ambtenaren liggen er volgens de cd&v-politica nog drempels in de weg.

Wie gewoon op 65 jaar met pensioen wil gaan, moet dat op voorhand melden aan de pensioendiensten. Indien iemand daarentegen wil doorwerken en de baas gaat ermee akkoord, dan blijft het contract gewoon doorlopen. Het contract wordt immers pas stopgezet indien één van beide partijen daartoe het initiatief neemt.

Schoentje knelt

Daar knelt volgens Lanjri echter het schoentje. Stel dat een werknemer wil voortwerken, maar de werkgever gaat niet akkoord, dan moet de werkgever het ontslag geven. Als dat gebeurt na de pensioenleeftijd, dan wordt de opzegperiode gelimiteerd tot maximum 26 weken, ongeacht de duur van de loopbaan. Bovendien is het mogelijk dat de opzegtermijn vervangen wordt door een beperktere opzegvergoeding.

De cd&v-politica heeft daarom een wetsvoorstel klaar, dat dinsdag op de agenda van de bevoegde Kamercommissie staat, om die verkorte periode en lagere vergoeding gewoon af te schaffen. Iemand met twintig jaar dienst, zou daardoor 62 weken opzeg krijgen in plaats van 26 weken. Wel moet het mogelijk blijven in onderling akkoord af te wijken en de periode in te korten.

Ambtenaren

Ook statutaire ambtenaren botsen op regels indien ze na hun pensioenleeftijd willen voortwerken. Daar gaat het vooral om administratieve rompslomp, met een schriftelijke aanvraag die maar 1 jaar geldig is, en die dus moet worden vernieuwd. Om daar een mouw aan te passen, stelt Lanjri een statutaire wijziging voor. Daarvoor heeft ze een resolutie ingediend. Dat moet de bevoegde minister de kans bieden te overleggen met de sociale partners en de administratie.