Zelenski juicht “moeilijk, maar succesvol” Oekraïens offensief toe

Na de herovering van verschillende dorpen in het oosten van Oekraïne sprak president Volodimir Zelenski over “een succes” van de offensieve acties tegen de Russische troepen.

“Dank aan onze mannen voor elke Oekraïense vlag die terugkeert naar zijn rechtmatige plaats in de dorpen van de gebieden die onlangs zijn bevrijd van de bezetting. De gevechten zijn zwaar, maar we gaan vooruit en dat is belangrijk”, aldus de president in zijn dagelijkse videoboodschap.

Al dagen melden Oekraïense strijdkrachten de bevrijding van dorpen voornamelijk in de Donetsk-regio, die Rusland had geannexeerd. Het Oekraïense leger zou bij zijn tegenoffensief sinds afgelopen weekend in totaal al zeven dorpen heroverd hebben in het zuiden en oosten van Oekraïne. Het gaat in totaal om 90 vierkante kilometer aan terreinwinst, volgens viceminister van Defensie Hanna Maljar. “De verliezen van de vijand zijn precies wat we nodig hebben”, zei Zelenski na een bijeenkomst met generaals over de situatie in het frontgebied.

Vooral rond de stad Bachmoet, die Rusland veroverd had verklaard, werd de Oekraïense controle uitgebreid. De Oekraïense troepen slaagden er daar naar verluidt maandag in om enkele honderden meters op te schuiven richting de stad.

Regen maakt grond zacht

Zelenski zei verder dat de omstandigheden voor gevechten deze dagen ongunstig waren vanwege het weer. Regen maakt de grond zachter en het terrein minder toegankelijk voor zware technologie. “Desondanks levert de kracht van onze strijders resultaten op”, benadrukte hij. De president prees ook het feit dat er Russische krijgsgevangenen werden genomen. Dit helpt volgens hem “om de reserves op te bouwen voor een uitwisseling met eigen soldaten uit Russische gevangenschap”.

Zelenski heeft met de militaire leiding ook besproken welke maatregelen nodig zijn om de situatie in de bevrijde gebieden te stabiliseren. Zo wordt er gewerkt aan de levering van de nodige wapens en munitie daar, klinkt het. “We handhaven en versterken onze operationele dominantie, we geloven in de overwinning, die zal komen.”