Landmijnen drijven naar Odessa na dambreuk

De afgelopen dagen zijn zeker zes mijnen aangespoeld in Odessa, op 200 kilometer afstand van de verwoeste dam in de rivier de Dnipro, klinkt het. Ook worden geregeld explosies gezien in het water die waarschijnlijk zijn veroorzaakt door op drift geraakte mijnen die ergens mee in botsing zijn gekomen.

De grenswacht waarschuwt dat landmijnen minder goed zichtbaar zijn dan zeemijnen, die met enige regelmaat op de stranden van de Zwarte Zee aanspoelen. Burgers moeten daarom voorzichtig zijn en niet zelf het afval opruimen dat met het overstromingswater meespoelt, aldus de grenswacht.