Eerste drie kandidaten voor ‘Boer zkt vrouw’: “Het zou zomaar kunnen dat ik volgende week in het verre buitenland zit”

Hou in het nieuwe seizoen van Boer Zkt Vrouw vooral Michiel Dubucq (27) in de gaten. De krullenbol uit Geraardsbergen is één van de weinige veeboeren in Vlaanderen die de wereld heeft gezien. “Het werk bracht me al tot in Nieuw-Zeeland”, blikt hij terug.

Michiel - Bucky voor de vrienden – is melkveeboer. Maar voor alle duidelijkheid: zijn koeien staan niet aan de andere kant van de wereld. “Naast het werk op de boerderij heb ik nog een andere job”, vertelt hij. “Ik werk als servicetechnieker voor een automatiseringsbedrijf. Bijvoorbeeld bij een bedrijf waar men plastic flessen maakt, begeleid ik mee de camera- en lekdetecties. Elke keer moet ik productiemachines afstellen of nieuwe lijnen installeren. Of ik zorg voor het volledige automatiseringsproces zodat bij het stapelen van een pallet geen menselijke hulp meer nodig is.”

Momenteel is hij aan de slag in België. “Maar het zou zomaar kunnen dat ik volgende week in het verre buitenland zit. Recent zat ik in Spanje en Italië. Ik werd een globetrotter.” Michiel is een van de weinige Vlaamse veeboeren die een stuk van de wereld zag. “Ik denk niet dat je vlug een boer tegenkomt die evenveel landen bezocht. Ik zat al in alle uithoeken van Europa, en de meeste verre bestemming was Nieuw-Zeeland. Maar ook India, Amerika (vooral in Chicago en Atlanta), El Salvador… Op dit moment ben ik dus slechts deeltijds boer.”

Valt zijn job te combineren met het vele werk op de boerderij? “Dat is soms een uitdaging. Maar het is de bedoeling op termijn dat ik fulltime als melkboer aan de slag ga. Ik denk niet dat de huidige situatie nog vijf jaar zal duren. Mijn grootouders die nu nog een handje toesteken worden een dagje ouder. Mijn hulp zal binnenkort welkom zijn. Momenteel zijn het vooral mijn vader en mijn broer die de boerderij runnen en we hebben ook iemand in dienst. Op de dagen dat ik beschikbaar ben werk ik tot 20u. En in het weekend stopt het werk op een boerderij ook nooit.”

Paplepel

Michiel kreeg de passie voor het boerenleven met de paplepel binnen. Hij wist al gauw welke richting hij in het leven wou inslaan. “Ik wou echter niet naar de landbouwschool gaan omdat ik thuis al alle kneepjes van het vakje leerde. Ik heb nu een technische achtergrond voor mijn andere job, maar later zal ik die kennis ook nog kunnen toepassen op de boerderij. Dat ik over afzienbare tijd volledig terug in eigen land werk maakt me niet ongelukkig. Het is leuk om even aan de andere kant van de wereld te zijn, maar ik ben te verknocht aan mijn roots. Op dit moment bouw ik ook een eigen huis, op 500 m van de boerderij. Op termijn wil ik me hier met een partner settelen.”

Door zijn werk heeft Michiel niet veel tijd om een partner te zoeken. “Ik ben er sowieso weinig mee bezig. Ik ben niet die vlotte sociale jongen die er geen probleem mee heeft om vrouwen meteen aan te spreken en het hof te maken. Ik ben meer een terughoudend type. Ik heb een verlegen karakter maar eens ik mij op mijn gemak voel kom ik helemaal los.”

Een beetje pit

Michiel lacht als we zeggen dat er binnenkort misschien 100 vrouwen op het erf staan. “We zullen dan wel zien hoe ik dat aanpak”, klinkt het. “Er hoeft maar één goede tussen te zitten. Ik zoek een vrouw die positief in het leven staat. Er mag wat pit inzitten. Liefst ook iemand zelfstandig die beseft dat ik geen 9-to-5-job heb.” Maar als de liefde groot is, mag zijn toekomstige vrouw rekenen op quality-time. “Ik ga graag vissen, wandelen of karten. Of een ritje maken in mijn oldtimer cabriolet, ook altijd tof.”

BERT VERMEERSCH (28)

Vlasser uit Oeselgem (West-Vlaanderen)

BERT VERMEERSCH

Bert tikte Dina Tersago meteen op de vingers. Hij heeft liever dat je hem aanspreekt als vlasser en niet als vlasboer. Al op prille jeugdfoto’s is te zien hoe Bert zich vermaakt, spelend in het vlas. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat hij samen met zijn twee broers het ouderlijk vlas bedrijf zou overnemen, wat negen jaren geleden effectief gebeurde. Bert is van het type ‘goeie babbelaar en crème van een gast die als het op vrouwen aankomt, erg verlegen wordt’. En dus had hij de hulp nodig van Dina Tersago. Zowel zijn beste vriend en zijn zus schreven hem in, omdat ze zich bewust zijn dat hij iedere keer dichtklapt wanneer er een vrouw interesse heeft. Voor de vrouwen die zich willen inschrijven: iemand die goed kan koken valt bij Bert zeker in de smaak.

MARTIJN KESTERS (35)

Melkveeboer uit Bree (Limburg)

MARTIJN KESTERS

Martijn werkt elke dag samen met zijn ouders. Zij typeren hun zoon als een hopeloze romanticus met maar één droom: een vrouw en kinderen. In de landbouw stopt het werk nooit maar Martijn deed dusdanige investeringen in het bedrijf dat er enorm veel geautomatiseerd is en hij toch nog een mooi sociaal leven kan onderhouden. Zodoende is er ook flink wat ruimte voor een partner, iemand die volgens Martijn niet te beroerd is om al eens gek te doen. Of zoals Martijn het zegt: “Iemand die een tetter heeft trekt mij wel aan”. Zijn zus weet perfect wie bij haar broer past. “Hij houdt graag van kleine dingen: een ijsje eten of wandelen in de bloesemstreek maken zijn dag. Hij zoekt iemand die mee plezier wil beleven.”

