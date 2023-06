Non-profit betoogt opnieuw in Brussel

Voor de tweede keer dit jaar betoogt de non-profitsector in Brussel. De vakbonden verwachten dinsdag tussen 10.000 en 20.000 manifestanten die snel maatregelen eisen om onder meer de personeelstekorten in de sector te kunnen aanpakken.

De sector van ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, kinderopvang, jeugdhulp, maatwerkbedrijven ... kwam eind januari al op straat. De bevoegde ministers toonden toen wel begrip, maar “ze maakten ons ook duidelijk dat er geen bereidheid is om middelen vrij te maken”, aldus de socialistische vakbond BBTK, al zeker niet tot de verkiezingen van midden 2024.

“Maar we kunnen niet wachten tot na de verkiezingen”, zegt Olivier Remy, algemeen coördinator van de christelijke vakbond ACV Puls. “We vragen de verschillende regeringen om op kortere termijn al bijkomende maatregelen te nemen. En na de verkiezingen moet er werk gemaakt worden van een toekomstplan.”

Archiebeeld. — © Kristof Vadino

Ook de liberale vakbond vindt wachten “onaanvaardbaar”. “De personeelsproblemen zijn gigantisch”, zegt Gert Van Hees van ACLVB. De uitstroom van werknemers neemt toe en de instroom kan niet volgen, klinkt het, en er is sprake van afwezigheidscijfers tot 15 procent waardoor de werkdruk op de werknemers verder verhoogt. De voorbije weken waren er bijvoorbeeld berichten over ziekenhuizen die afdelingen moeten sluiten omdat er te weinig personeel is.

“Het aanbod is ontoereikend, de wachtlijsten zijn lang. Werknemers werken hard en flexibel en kunnen niet altijd de kwaliteit bieden die ze willen. Velen stappen uitgeput of gefrustreerd uit de sector, terwijl er net meer handen nodig zijn”, vat ACV Puls op zijn website samen.

Werkdruk verlagen

De hele non-profitsector komt dinsdag op straat, dus zowel federaal als regionaal. “De eisen zijn vergelijkbaar in de hele sector”, aldus Remy. Het gaat dan om meer personeel, betere loon- en arbeidsvoorwaarden, meer aandacht voor het welzijn en de werkdruk van de werknemers, het wegwerken van wachtlijsten voor patiënten enzovoort.

De hoop is dat er toch nog overlegd kan worden met de regeringen over extra maatregelen. “Het is tijd voor een krachtig politiek signaal”, zo klinkt dat bij BBTK. De socialistische vakbond eist “dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een verlaging van de werkdruk zodat het werk haalbaar blijft en de zorg gegarandeerd kan worden. Om dit te realiseren zijn er bijkomende middelen nodig.” De BBTK eist specifiek ook een collectieve arbeidsduurvermindering, naar een 32 urenweek, met behoud van loon.

De betoging start dinsdag omstreeks 10.30 uur aan het Brusselse Noordstation en trekt naar het Zuidstation.