Trump vergroot voorsprong op DeSantis in peilingen, ondanks nieuwe rechtszaak

De nieuwe aanklachten tegen voormalig president Donald Trump hebben hem voorlopig geen windeieren gelegd op het vlak van populariteit. In een recente peiling heeft hij zijn voorsprong vergroot op Ron DeSantis en andere Republikeinen die zich kandidaat hebben gesteld voor de verkiezingen van 2024.

Zowat 61 procent van de Republikeinse kiezers zou momenteel voor Trump stemmen, aldus een peiling uitgevoerd door CBS News. Zijn dichtste achtervolger, de gouverneur van Florida Ron DeSantis, krijgt 23 procent van de stemmen. De voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence en senator Tim Scott uit South Carolina bleven achter met elk 4 procent, andere kandidaten haalden nog lagere cijfers.

Opvallend is dat de poll werd uitgevoerd net nadat werd bekendgemaakt dat Trump aangeklaagd wordt omdat hij mogelijk verkeerd is omgegaan met documenten van het Witte Huis en ervan wordt beschuldigd de rechtsgang te belemmeren. De peiling toont dan ook dat Trump zijn sterke steun onder Republikeinen heeft geconsolideerd, ondanks het feit dat hij de eerste voormalige president is die wordt beschuldigd van federale misdrijven.

In een eerdere peiling, die eind april werd uitgevoerd, haalde Trump nog 59 procent van de stemmen, DeSantis kon rekenen op 24 procent. Sindsdien lanceerde DeSantis formeel zijn campagne voor 2024, net als Pence, Scott en een aantal andere kandidaten.

De aanhangers van Trump geloven massaal dat hij, zoals hij beweert, het slachtoffer is van een “heksenjacht” die is opgezet door politieke tegenstanders om hem ervan te weerhouden terug te keren naar het Witte Huis. De Republikein blijft zelf ook volhouden dat de klachten tegen hem “ongegrond” zijn.