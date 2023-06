Grote bosbranden op oude militaire oefenterreinen Duitsland

Op twee voormalige militaire oefenterreinen in de Noord-Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren woeden sinds maandag grote bosbranden. Er worden explosies gehoord.

De harde wind wakkert de vlammen aan in het kurkdroge bosgebied. De bluswerkzaamheden worden verder bemoeilijkt doordat er veel oude, onontplofte munitie ligt op de terreinen. Er worden geregeld explosies gehoord, melden Duitse media. Een dorp in het gebied is geëvacueerd.

De branden braken kort na elkaar uit. Bij het plaatsje Lübtheen woedt het vuur inmiddels op een gebied van 100 hectare. Bij het 50 kilometer noordelijker gelegen Hagenow staat zo’n 35 hectare in brand. Honderden brandweerlieden zijn ingezet om de branden te blussen. De televisiezender NDR meldt dat zij versterking krijgen van het leger, dat onder meer een gepantserde bulldozer beschikbaar stelt. Ook worden blushelikopters ingezet.

Het vuur bij Lübtheen bedreigt het dorp Volzrade en de bluswerkzaamheden zijn er allereerst op gericht het dorp te behouden, zeggen de regionale autoriteiten. Ze noemen de situatie “dramatisch”. De ongeveer 160 inwoners zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Vier jaar geleden al grote brand

Vier jaar geleden werd het voormalige oefenterrein nabij Lübtheen ook al getroffen door een zware bosbrand, de zwaarste in de geschiedenis van deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. Zowat 1.000 hectare ging toen in vlammen op. De brandweeroperaties werden destijds ook bemoeilijkt door de aanwezigheid van niet-ontplofte munitie, waarvan sommige uit de Tweede Wereldoorlog.