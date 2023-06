Julie Vanloo met 158 selecties nieuwe recordinternational bij Belgian Cats: “Wat vliegt de tijd snel”

Julie Vanloo is de nieuwe recordinternationaal bij de Belgian Cats. De 30-jarige guard van BLMA Montpellier telt maar liefst 158 selecties. De Cats zijn maandagnamiddag tevens aangekomen in het Israëlische Tel Aviv waar ze de laatste fase van de voorbereiding op het komende EK afwerken.

LEES OOK. Valéry, Kiki en Toby doen Belgian Cat Julie Vanloo pieken op ‘tram drie’: “Ik ben veranderd, het is oké om anders te zijn”

Julie Vanloo is de nieuwe recordhouder inzake selecties bij de Belgian Cats. De 30-jarige guard van het Franse BLMA Montpellier heeft nu maar liefst 158 caps bij de Belgische nationale damesploeg. Ze steekt daarmee Marjorie Carpéaux (157 caps) voorbij. Op 8 januari 2009 en op vijftienjarige leeftijd debuteerde Julie Vanloo in Kroatië bij de Belgian Cats.

“Het is een eer en maakt me vooral gelukkig. Ik kan me die wedstrijd in Kroatië nog perfect voorstellen. Ik was toen vijftien jaar. Wat vliegt de tijd ongelooflijk snel. Wat een rit was het tot nu toe ook. We beginnen donderdag aan ons zevende groot toernooi op een rij. En, het is nog niet voorbij hé. Ik ben nog steeds maar dertig jaar en voel me top,” gaf Julie Vanloo, die twee seizoenen bijtekende bij de Franse topper BLMA Montpellier, in het warme Tel Aviv mee.

© BELGA

Donderdag openen de Belgian Cats het EK in Tel Aviv met ambitie en tegen het gastland Israël. Julie Vanloo en haar ploegmaats gaan op zoek naar een derde medaille (brons in 2017 en 2021) op een EK. Tsjechië en Italië zijn de twee overige tegenstanders in poule B.