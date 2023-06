Kylian Mbappé zorgt met brief en onverwachte beslissing voor “aardbeving” bij PSG: “Of hij tekent bij of hij wordt nu verkocht”

Als zelfs The New York Times er zich mee gaat moeien, dan is het serieus. Volgens de Amerikaanse krant - in navolging van L’Equipe en Sky Sports - heeft Mbappé aan zijn huidige club PSG laten weten dat hij de optie in zijn contract om te verlengen tot 2025 niet zal lichten. Daarvoor had hij nochtans de tijd tot 31 juli. De overeenkomst tussen de Franse superster en de Ligue 1-kampioen zal dus aflopen in juni 2024 en dat stelt PSG voor een dilemma: nu verkopen of hem gratis verliezen volgend jaar?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het is een beslissing die op onbegrip onthaald werd bij PSG”, stelt L’Equipe. “De club is in shock en er heerst geen leuke atmosfeer op dit moment. De beslissing werd officieel meegedeeld door het management van Mbappé, wat voor een aardbeving zorgde bij PSG. Het plan is dan ook klaar en duidelijk: of Mbappé verlengt zijn contract of hij wordt deze zomer verkocht.”

De brief van Mbappé sloeg echt wel in als een bom, een brief die hij overigens eerst naar bepaalde media zou hebben gestuurd. De onderhandelingen over een nieuw contract zouden ook al maanden bezig zijn. “Qatar was bereid opnieuw aanzienlijke inspanningen te leveren om de Fransman te behouden”, klinkt het. “Er werd zelfs een regeling overwogen die vergelijkbaar is met die van Lionel Messi en Inter Miami met een participatie van de Fransman in bepaalde Qatarese investeringen. De brief die door de sterspeler werd verzonden, wordt gezien als een zeer negatief signaal. PSG is deze situatie nu echt wel beu.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 24-jarige Mbappé leek vorige zomer op weg om PSG te verlaten voor Real Madrid, een club die al jaren achter hem aan zit. Uiteindelijk koos de aanvaller voor een verlengd verblijf bij de Franse topclub, aan de zijde van Neymar en Messi. Nu lijkt dat hele circus opnieuw van start te gaan want Real Madrid zoekt een nieuwe spits na het vertrek van Karim Benzema...

Mbappé was dit seizoen goed voor 41 doelpunten en 10 assists in 43 optredens in alle competities. Hij won al voor de zesde keer de Franse titel en stond ook in de finale van het WK met Les Bleus, waarin de pijlsnelle aanvaller een hattrick scoorde tegen Argentinië. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo’n 180 miljoen euro. De NY Times beweert dat PSG minstens 185 miljoen wil.