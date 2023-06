Manchester City-parade na historische treble wordt gekaapt door feestbeest Jack Grealish en dat levert hilarische beelden op

Manchester City vierde maandag zijn historische treble met een enorme parade door het centrum van de stad. Kevin De Bruyne en co reden omstreeks 20u00 in een open bus door de straten en werden luidkeels toegejuicht door duizenden supporters.

De triomftocht door Manchester had eigenlijk een uur eerder al van start moeten gaan maar werd uitgesteld vanwege het risico op onweer. De Man City-supporters lieten het niet aan hun hart komen en trokken ondanks de zware regenval massaal de stad in om een glimp van hun helden op te vangen en zich te mengen in het feestgedruis. Het zorgde, zowel bij de supporters als bij de spelers, voor dolle taferelen.

Erling Haaland en Jack Grealish ontpopten zich tot de grootste feestbeesten. “Ik heb, denk ik, nog niet geslapen sinds zaterdag”, lachte de Engelsman, die zorgde voor enkele iconische beelden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar ook Kevin De Bruyne genoot zichtbaar met volle teugen van het gejuich van de massa. De Rode Duivel speelde met twee goals en zeven assists in tien wedstrijden een belangrijke rol in de Champions League-triomf van de Citizens maar moest in de finale al na 36 minuten het strijdtoneel verlaten door een hamstringblessure. Het maakte de vreugde er echter niet minder om.

Man City won zaterdag voor het eerst in zijn geschiedenis de Champions League na een 1-0 overwinning in de finale tegen het Inter Milaan van Romelu Lukaku. Daarmee maakten de Citizens hun historische treble compleet. Man City won dit seizoen naast de Champions League ook de FA Cup en de landstitel. In Engeland deed enkel stadsrivaal Manchester United hen dit ooit voor, meer bepaald in 1999.