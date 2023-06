KV Kortrijk heeft nieuwe eigenaar bijna beet: Amerikanen hebben zo’n 17 miljoen euro veil voor West-Vlaamse club

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel? KV Kortrijk-eigenaar Vincent Tan hoopt woensdag een sluitend akkoord te vinden over een overname van de club met de Kaminski Group van Maciek Kaminski, een Amerikaan geboren in Polen.

Kaminski wil een clubnetwerk uitrollen en zou volgens de geruchtenmolen 17,5 miljoen euro overhebben voor KVK. Tan betaalde in 2015 vijf miljoen. Het blijft wel met twee woorden spreken, want Kaminski onderhandelde in het verleden ook al met andere clubs - denk maar aan Everton. Ook toen dachten alle betrokkenen dat het tot een overeenkomst zou komen, maar Kaminski bleek finaal niet heel erg betrouwbaar.

Nog volgens onze info is de belangstelling van Burnley, de club van Vincent Kompany, in KV Kortrijk intussen bekoeld. Over het Kanaal wordt evenwel gefluisterd dat Burnley wel opnieuw op de proppen zou komen als Kaminski zijn engagementen niet kan waarmaken.