VIDEO. Niet topless, maar wel in vorm: Kevin De Bruyne pakt uit met dansje tijdens parade Manchester City na winnen treble

Het was in tegenstelling tot bij ons niet bloedheet in Manchester, met zo’n 21 graden. Toch trokken heel wat spelers - waaronder Erling Haaland - al snel hun vest en shirt uit. De Bruyne deed dat niet en vierde met alles nog aan mee met een pintje in de hand.

Op den duur kon er wel een dansje vanaf bij de Rode Duivel, die de finale van de Champions League vroegtijdig moest verlaten met een blessure aan de hamstrings.

Op het podium stond De Bruyne redelijk achteraan, maar pakte hij alsnog zijn moment om de beker met de grote oren in de lucht te steken voor een uitzinnige menigte (video vanaf 3:15).

© Action Images via Reuters

© REUTERS

© PA

Nog meer beelden:

