Bij Lommel vertrokken door achterpoort, nu tekent Tsoungui bij Feyenoord

Antef Tsoungui verliet in maart via en achterpoort het Soevereinstadion. — © BELGA

Antef Tsoungui (20) heeft een nieuwe werkgever gevonden. De Belgische verdediger verliet in maart nog via een achterpoort het Soevereinstadion omwille van respectloos gedrag en tekende maandag een tweejarig contract met optie bij het Nederlandse Feyenoord.

KV Mechelen ligt nog steeds in poleposition om rechtsachter Rafik Belghali (21) in te lijven, maar een financieel akkoord op clubniveau werd nog niet bereikt. Het Kroatische Hajduk Split, dat onlangs de beker won, lichtte de optie in het huurcontract van Agustin Anello (21) niet. Voor de Argentijns-Italiaanse flankspeler wordt deze zomer een nieuwe uitdaging gezocht door City Football Group. Dat is ook het geval voor Vinicius Souza (Espanyol), Manfred Ugalde (Twente) en Filip Krastev (Levski Sofia). Hun verhuurperiodes lopen eind deze maand af. De kalender van het nieuwe seizoen wordt op 22 juni gepubliceerd.