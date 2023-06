Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti klaagt ex-ploeg Everton aan

De handelsrechtbank in Londen, onderdeel van het High Court, heeft naar verluidt een claim binnengekregen met betrekking op “algemene, commerciële contracten en afspraken”.

De zaak staat vermeld als Ancelotti tegen Everton Football Club Company Limited. De rechtbankverslagen geven geen verdere details.

De 64-jarige Italiaan leidde Everton tussen december 2019 en juni 2021, waarna hij voor de tweede keer in zijn carrière hoofdcoach werd bij Real Madrid.

Everton, de club van Rode Duivel Amadou Onana, kon zich dit seizoen pas in extremis redden in de Premier League. Dankzij een 1-0 zege op de slotspeeldag tegen Bournemouth spelen Onana en co volgend seizoen nog in de Engelse hoogste klasse. Op bestuursvlak is eigenaar Farhad Moshiri op zoek naar investeerders.