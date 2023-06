Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert na slechte peiling: “We moeten niet aan paniek gaan doen”

“We hebben een zeer constructief partijbureau gehad, ik ga nu aan de slag om een coherent plan te maken om bij te sturen”. Dat heeft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert maandag gezegd in Terzake, in een eerste reactie op de slechte peiling van zijn partij.

Volgens de peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL waarvan de resultaten vrijdagavond bekendgemaakt werden, zou Open Vld vandaag nog maar 8,3 procent van de kiezers kunnen overtuigen. Bij de verkiezingen van 2019 haalde de partij van premier Alexander De Croo nog 13,5 procent van de stemmen. Naar aanleiding van het resultaat organiseerde voorzitter Egbert Lachaert zaterdag al een digitaal partijbureau.

“We zijn een partij met bekommernissen, dat was helder. Maar als de situatie moeilijk is, moeten we niet aan paniek gaan doen. Dat de peiling niet goed is, wijst op een tendens, en die moet je onderzoeken. We moeten onszelf gaan analyseren. We hebben een zeer constructief partijbureau gehad, en ik ga nu aan de slag om een coherent plan te maken om bij te sturen”, zegt Lachaert in een eerste reactie.

“Ons liberaal gedachtegoed heeft een plaats, daar is een draagvlak voor. Maar dat met begeestering en enthousiasme brengen, dat zal een werk zijn van iedereen om dat naar het nieuwe werkjaar toe te realiseren”, aldus nog de Open Vld-voorzitter. Hij voegt eraan toe dat de partij niet gebonden is aan een bepaalde coalitievorm, “we gaan als liberalen naar de kiezer. Welke rol moeten de premier, de partij en parlementsleden spelen? Die discussies gaan we nu intern voeren”.