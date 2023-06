Fluitconcerten in match voor de oorlog: Duitsland haalt in duizendste interland met moeite gelijkspel tegen Oekraïne

Duitsland heeft maandag ternauwernood een 3-3 gelijkspel behaald in een vriendschappelijke interland tegen Oekraïne. De EK-organisator van volgend jaar stond in Bremen lange tijd twee goals in het krijt.

Niclas Füllkrug gaf de Duitsers in zijn thuisstadion al na zes minuten de leiding, maar vervolgens nam Oekraïne de boevenhand. Viktor Tsygankov (19.) en Mykhaylo Mudryk (23.) brachten de bezoekers snel op voorsprong. Tsygankov (55.) maakte er na rust zelfs 1-3 van.

Duitsland speelde haar duizendste voetbalinterland en wilde in het slot absoluut nog reageren. Kai Havertz (83.) zorgde voor de aansluitingstreffer en Joshua Kimmich (90.+1) zette in toegevoegde tijd, vanop de stip, de 3-3 eindstand op het bord.

Het publiek in het Weserstadion toonde na rust zijn ongenoegen met fluitconcerten. In maart verloren de Duitsers in Keulen ook al een oefeninterland tegen de Rode Duivels (2-3). Een jaar voor het EK in eigen land is het vertrouwen erg laag.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier en de Oekraïense ambassadeur in Duitsland, Oleksiy Makeyev, waren aanwezig bij de wedstrijd, waarvan alle opbrengsten naar het door oorlog verscheurde Oekraïne gaan.